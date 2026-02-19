Sinopsis Banyak Jalan Menuju Surga Eps 2: Tatang Minta Polisi Tangkap Soleh Atas Dugaan Pelecehan

JAKARTA - 'Banyak Jalan Menuju Surga' tayang dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi aktor sekaligus stand up comedian Fajar Nugra, Abdur Arsyad dan Gian Luigi, juga deretan aktor berbakat Ali Zaenal, Muhammad Ibra, Yeyen Lidya, Selena Alesandra, James Purba, Makayla Rose, Ismi Melinda dan banyak lainnya.

Tatang cs mengajak warga Ciwangi dan Polisi untuk menangkap Soleh dengan tuduhan pelecahan anak di bawah umur. Soleh yang mengetahui akan ditangkap dan dibawa ke balai Desa, lalu mengajak Dadang, Kobar segera melaksanakan sholat. Tatang cs dan polisi menunggu Soleh, Dadang, Kobar sholat. Setelah selesai sholat, Soleh mengajak Dadang, Kobar melanjutkan sholat sunnah untuk memperlambat aksi penangkapan diri nya.

Tatang beserta warga pun geram karena merasa dipermainkan Soleh. Tatang pun meminta kepada Polisi untuk segera menangkapnya.

Dadang membantu Soleh mencari bukti kalau Soleh tidak bersalah. Dadang kemudian mengintai rumah Eep mencari kebenaran. Dadang berhasil menemukan kebenaran dari Eep dan istri nya yang sedang membahas kasus Soleh. Ia kemudian merekam pembicaraan Eep dengan Istri nya, kalau tuduhan Soleh itu tidak benar. Eep memberi keterangan palsu, karena mendapat tekanan dari anak buah Tatang.

Sementara Melisa curiga kepada Nining, Dudi. Karena uang Dadang yang dikubur hilang. Melisa memberitahu Dadang mengenai uangnya yang hilang. Dadang malah curiga ke Melisa kenapa membongkar uang yang dikubur. Apa yang akan dilakukan Dadang? Saksikan Layar Drama RCTI 'Banyak Jalan Menuju Surga' dini hari ini pukul 03.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!



