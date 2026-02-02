Duo Kekar Hollywood dan Teror Monster Buas Siap Guncang Big Movies GTV

JAKARTA - Minggu ini, GTV kembali menantang adrenalin kamu dengan line-up film yang gak main-main! Buat kamu yang ngaku pecinta film action dan horor monster, GTV Big Movies siap menyajikan tontonan yang bikin mata melek terus.

Jagonya film, bukan bioskop-bioskopan! Minggu ini tontonan spesial yang wajib banget ditunggu:

Senin, 2 Februari 2026

DETECTION OF DI RENJIE

Detektif legendaris Tiongkok kembali memecahkan kasus misterius yang melibatkan kekuatan supranatural.

Selasa, 3 Februari 2026

MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2

Aksi kungfu tingkat dewa dari pengemis sakti yang jurus tapak naganya mampu meratakan musuh.

THE WOLVES

Sekelompok tentara bayaran harus bertarung mati-matian melawan kawanan serigala mutan yang ganas di tengah badai salju.