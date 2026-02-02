JAKARTA - Minggu ini, GTV kembali menantang adrenalin kamu dengan line-up film yang gak main-main! Buat kamu yang ngaku pecinta film action dan horor monster, GTV Big Movies siap menyajikan tontonan yang bikin mata melek terus.
Jagonya film, bukan bioskop-bioskopan! Minggu ini tontonan spesial yang wajib banget ditunggu:
Senin, 2 Februari 2026
DETECTION OF DI RENJIE
Detektif legendaris Tiongkok kembali memecahkan kasus misterius yang melibatkan kekuatan supranatural.
Selasa, 3 Februari 2026
MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS 2
Aksi kungfu tingkat dewa dari pengemis sakti yang jurus tapak naganya mampu meratakan musuh.
THE WOLVES
Sekelompok tentara bayaran harus bertarung mati-matian melawan kawanan serigala mutan yang ganas di tengah badai salju.