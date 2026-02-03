Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Deretan Tontonan yang Bikin Puasa Jadi Semangat, Bareng Aksi Berbagi Hepi di GTV

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |23:04 WIB
Deretan Tontonan yang Bikin Puasa Jadi Semangat, Bareng Aksi Berbagi Hepi di GTV
Aksi Berbagi Hepi di GTV
A
A
A

JAKARTA - Ramadan sebentar lagi tiba, dan GTV sudah siap bikin momen ibadah puasa kamu jadi makin enjoy dijalani. Tahun ini GTV hadir dengan gebrakan AKSI BERBAGI HEPI, RAMADAN DI GTV! 

Buat kamu yang sering ngantuk pas sahur, GTV punya solusinya! Mulai 1 Ramadan setiap pukul 02.00 dan 03.30 WIB, "GTV Big Movies Spesial Sahur" bakal menyuguhkan deretan film action Asia dan teror monster nonstop. Dijamin, suasana santap sahur kamu bakal terasa lebih berenergi dan jauh dari kata ngantuk! 

Abis sahur jangan langsung tidur! Pantengin terus Kisah Viral Spesial Ramadan setiap hari pukul 05.00 WIB buat update info-info paling hangat dan viral. 

SpongeBob SquarePants, si kuning yang ceria ini siap nemenin kita dari pukul 06.00 pagi sampai waktu ngabuburit sore hari! Puasa jadi terasa penuh tawa bareng warga Bikini Bottom. 

Menjelang azan Magrib, waktunya kita mendinginkan hati. Ada Aldi Taher, Ustaz Alfian Hidayat, dan Ustaz Abiy Ghifran dalam Ramadan Sama Artis. Mereka bakal ngobrol santai tapi penuh hikmah bareng artis-artis favorit kamu, yang bikin tenang di hati. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Sahur Ramadan GTV
