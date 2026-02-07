Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Malam Ini, KDI 2025 Masuk Final Gerbang 3 

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |18:30 WIB
Malam Ini, KDI 2025 Masuk Final Gerbang 3 
Malam Ini, KDI 2025 Masuk Final Gerbang 3. (Foto: MNC Media)
JAKARTA - Setiap mimpi lahir dari cerita yang berbeda. Dari kerasnya kehidupan, rumah sederhana, hingga perjalanan panjang di tanah rantau. 

Di panggung Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2025, mimpi-mimpi itu berada di satu titik penentuan. Intan dari Lampung, berjuang untuk membantu sang ayah.

Dengan prestasi dan doa orangtua, Intan melangkah mantap membawa harapan dari daerahnya. Di tengah keluarga besar, Marissa dari Cimahi belajar berbagi dan bertahan. 

Bersama sang ibu, ia mengejar mimpi hingga ke Ibu Kota, membuktikan bahwa tekad dan kasih sayang keluarga selalu menjadi kekuatan utama. 

Dari gerobak bakpia milik ayahnya, Kanaya dari Pasuruan mengenal arti perjuangan sejak dini. Panggung menjadi saksi tumbuhnya mimpi yang kini ia bawa dengan penuh keyakinan. 

1 2 3
