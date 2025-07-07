Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Segera Tayang, Film Selepas Tahlil Suguhkan Genre Horor dan Drama Keluarga

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |06:30 WIB
Segera Tayang, Film <i>Selepas Tahlil</i> Suguhkan Genre Horor dan Drama Keluarga
Segera Tayang, Film Selepas Tahlil Suguhkan Genre Horor dan Drama Keluarga. (Foto: Bion Studios)




JAKARTA - Film horor Selepas Tahlil dijadwalkan memulai debutnya di bioskop, pada 10 Juli 2025. Film ini merupakan proyek kolaborasi sutradara Adriano Rudiman dan penulis skenario Husein M. Atmojo.

Diadaptasi dari kisah nyata dari podcast Lentera Malam, film ini tak sekadar menjual genre horor, namun juga menghadirkan drama keluarga. Film ini sekaligus menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik agar tak ada penyesalan di masa depan.

Adriano mengungkapkan, Selepas Tahlil bercerita tentang sebuah keluarga yang setiap anggotanya memiliki cerita masing-masing. “Bahwa ternyata ada urusan yang belum selesai antara ayah dan anak,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, pada 6 Juli 2025. 

Taufan Adryan, produser Selepas Tahlil mengungkapkan, kunci utama film tersebut adalah rasa kehilangan anggota keluarga. Benang merah itu, menurutnya, akan memastikan alur cerita film ini tetap terjaga dari awal hingga akhir.

“Rasa pahit kehilangan anggota keluarga itu pahit banget loh. Dampaknya besar. Karena itu, tema ini menjadi sesuatu yang relevan untuk diangkat ke layar lebar dari tahun ke tahun,” tuturnya.

Halaman:
1 2
