Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Alasan Jolene Marie Ambil Peran Utama dalam Film Lampir

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |14:05 WIB
Alasan Jolene Marie Ambil Peran Utama dalam Film Lampir
Alasan Jolene Marie Ambil Peran Utama dalam Film Lampir. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA Jolene Marie si pemeran Wendy dalam film Lampir mengungkapkan alasannya membintangi proyek tersebut. Dia mengaku, pertimbangan utamanya adalah tim produksi.

Jolene merasa beruntung karena tim produksi film Lampir sangat menyenangkan dan suportif. Hal serupa juga didapatkannya dari sesama rekan aktor yang saling mendukung satu sama lain.

“Ada yang bilang, syuting film horor itu capek karena jam syutingnya terbalik, dari malam ke pagi. Tapi karena semua tim enak jadi enggak terasa capeknya. Semuafun saja gitu,” ujarnya saat Live di Instagram Vision+.

Bagi Jolene Marie, kunci totalitas seorang aktor dalam berakting adalah chemistry yang solid antara cast dan tim produksi. Nah, akting sang aktris dalam film Lampir kini bisa Anda tonton lewat Vision+.

Film Lampir berkisah tentang Wendy dan Angga yang menjalani pemotretan prewedding di sebuah villa vintage. Mereka membawa serta beberapa sahabat untuk liburan bersama mereka di villa tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/206/3153229/selepas_tahlil-TUHb_large.JPG
Segera Tayang, Film Selepas Tahlil Suguhkan Genre Horor dan Drama Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/206/3084945/jolene_marie-6Ts3_large.jpg
Jolene Marie Alami Insiden Minor saat Syuting Film Lampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/206/3074612/the_shining-j6fI_large.jpg
5 Film Horor dengan Rating Pengguna Tertinggi di IMDB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/206/3074347/film_hallowen-1f9H_large.jpg
5 Film Horor Bertema Halloween
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/206/3046808/film_dosen_ghaib_sudah_malam_atau_sudah_tahu-zehG_large.jpg
Film Dosen Ghaib: Sudah Malam atau Sudah Tahu Singgung Kasus Kekerasan di Dunia Pendidikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/206/3046805/orphan-NtD4_large.jpg
10 Rekomendasi Film Psikopat Hollywood yang Bikin Merinding
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement