Alasan Jolene Marie Ambil Peran Utama dalam Film Lampir

JAKARTA – Jolene Marie si pemeran Wendy dalam film Lampir mengungkapkan alasannya membintangi proyek tersebut. Dia mengaku, pertimbangan utamanya adalah tim produksi.

Jolene merasa beruntung karena tim produksi film Lampir sangat menyenangkan dan suportif. Hal serupa juga didapatkannya dari sesama rekan aktor yang saling mendukung satu sama lain.

“Ada yang bilang, syuting film horor itu capek karena jam syutingnya terbalik, dari malam ke pagi. Tapi karena semua tim enak jadi enggak terasa capeknya. Semuafun saja gitu,” ujarnya saat Live di Instagram Vision+.

Bagi Jolene Marie, kunci totalitas seorang aktor dalam berakting adalah chemistry yang solid antara cast dan tim produksi. Nah, akting sang aktris dalam film Lampir kini bisa Anda tonton lewat Vision+.

Film Lampir berkisah tentang Wendy dan Angga yang menjalani pemotretan prewedding di sebuah villa vintage. Mereka membawa serta beberapa sahabat untuk liburan bersama mereka di villa tersebut.