Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 78: Hubungan Ayuna dan Rafki Mencair

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 02 Februari 2026 |18:01 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 78: Hubungan Ayuna dan Rafki Mencair
Mencintai Ipar Sendiri
JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Rafki menyadari kecemburuan Ayuna dan menantangnya untuk bersumpah. Ayuna yang tak mampu bersumpah akhirnya luluh, hingga Rafki menebus kesalahannya dengan kejutan romantis berupa tulisan dan foto Ayuna di belakang truk serta bunga, yang membuat hubungan mereka kembali mencair meski Ayuna masih diliputi rasa bersalah karena statusnya sebagai istri Rafka.

Meli datang ke perusahaan Darma untuk menyelidiki Shilla, memanfaatkan alasan ingin berdamai dengan Nila. Saat Shilla tergesa meninggalkan kubikel untuk urusan klien dan tanpa sadar meninggalkan kunci lacinya, Meli masuk dan menggeledah meja kerja Shilla. Meli hampir menemukan foto Shilla dan Rafki di dalam laci sebelum aksinya dipergoki Nila, memicu pertengkaran tajam antara dua besan. Di saat bersamaan, Ayuna menerima telepon Meli yang mendesaknya bertemu di Café Urban Beans.

Apa yang akan dikatakan Meli pada Ayuna? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

