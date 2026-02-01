Advertisement
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 77: Ayuna dan Rafki Dituduh Berzina

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |15:01 WIB
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 77: Ayuna dan Rafki Dituduh Berzina
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Upaya Rafki untuk terus mencari dan menyusul Ayuna berujung pada situasi berbahaya. Rafki terlibat keributan dengan warga sekitar yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Rafki dipukul dan dikeroyok warga.

Meli menunjukkan sikap dingin dan ngambek pada Hendar sejak pagi, dipicu kecurigaannya terhadap dugaan perselingkuhan Hendar dengan Shilla. Meski menutupinya dengan alasan memikirkan Ayuna dan Rafki, perubahan sikap Meli membuat Hendar bingung dan curiga. Diam-diam Meli membuka brankas dan membaca perjanjian pranikah yang menyatakan seluruh harta akan jatuh ke tangan pasangan jika terbukti berselingkuh, sehingga Meli semakin mantap berniat mencari bukti.

Sementara itu, Ayuna dan Rafki diarak warga ke balai warga karena dituduh berbuat zina. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

