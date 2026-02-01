Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 77: Ayuna dan Rafki Dituduh Berzina

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 19.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Upaya Rafki untuk terus mencari dan menyusul Ayuna berujung pada situasi berbahaya. Rafki terlibat keributan dengan warga sekitar yang berujung pada aksi main hakim sendiri. Rafki dipukul dan dikeroyok warga.

Meli menunjukkan sikap dingin dan ngambek pada Hendar sejak pagi, dipicu kecurigaannya terhadap dugaan perselingkuhan Hendar dengan Shilla. Meski menutupinya dengan alasan memikirkan Ayuna dan Rafki, perubahan sikap Meli membuat Hendar bingung dan curiga. Diam-diam Meli membuka brankas dan membaca perjanjian pranikah yang menyatakan seluruh harta akan jatuh ke tangan pasangan jika terbukti berselingkuh, sehingga Meli semakin mantap berniat mencari bukti.

Sementara itu, Ayuna dan Rafki diarak warga ke balai warga karena dituduh berbuat zina. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

