HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 125: Nyawa Meisya Tak Selamat saat Melahirkan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 01 Februari 2026 |17:02 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 125: Nyawa Meisya Tak Selamat saat Melahirkan
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Meisya meninggal saat melahirkan dan kondisi bayinya, Elio, harus dirawat di NICU. Julian akhirnya mengazankan Elio. Di sisi lain, Suryono mengetahui Meisya sempat mencoba mengambil dokumen penting di brankasnya, berisi bukti kejahatan Hasbi, dan memindahkannya sebagai langkah antisipasi. Hasbi menerima kabar kematian Meisya dengan sikap dingin. Pemakaman Meisya berlangsung. Eliza menyadari Hasbi adalah ancaman besar.

Lala dan Ardan sepakat merahasiakan kondisi Meisya dari ibu mereka yang sedang tidak stabil. Fokus keluarga beralih ke Elio, yang kemudian dinyatakan cukup sehat untuk dibawa pulang.
 
Suryono menghukum Rico karena dianggap melindungi Meisya dan membakar gudang. Rico dihajar oleh anak buah, namun diselamatkan Hasbi yang akhirnya berani melawan ayahnya sendiri. Hasbi mengakui dirinya dalang kekacauan dan memutuskan kabur, menolak terus berada di bawah kendali Suryono. Suryono membiarkan Hasbi pergi, yakin anaknya akan hancur sendiri sebagai buronan. Apakah Hasbi akan ditangkap polisi dan masuk penjara?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

