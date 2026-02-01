Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 125: Nyawa Meisya Tak Selamat saat Melahirkan

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Meisya meninggal saat melahirkan dan kondisi bayinya, Elio, harus dirawat di NICU. Julian akhirnya mengazankan Elio. Di sisi lain, Suryono mengetahui Meisya sempat mencoba mengambil dokumen penting di brankasnya, berisi bukti kejahatan Hasbi, dan memindahkannya sebagai langkah antisipasi. Hasbi menerima kabar kematian Meisya dengan sikap dingin. Pemakaman Meisya berlangsung. Eliza menyadari Hasbi adalah ancaman besar.

Lala dan Ardan sepakat merahasiakan kondisi Meisya dari ibu mereka yang sedang tidak stabil. Fokus keluarga beralih ke Elio, yang kemudian dinyatakan cukup sehat untuk dibawa pulang.



Suryono menghukum Rico karena dianggap melindungi Meisya dan membakar gudang. Rico dihajar oleh anak buah, namun diselamatkan Hasbi yang akhirnya berani melawan ayahnya sendiri. Hasbi mengakui dirinya dalang kekacauan dan memutuskan kabur, menolak terus berada di bawah kendali Suryono. Suryono membiarkan Hasbi pergi, yakin anaknya akan hancur sendiri sebagai buronan. Apakah Hasbi akan ditangkap polisi dan masuk penjara?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.15 WIB di RCTI Channel 28.

