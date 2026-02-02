Sinopsis Aira Eps 7: Aira Bersikeras Pergi, Haris Dikeroyok

JAKARTA - 'Aira' tayang hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Sarah Beatrix (Aira), Rizky Alatas (Haris), Agoye Mahendra (Edwin), Venly Arauna (Adrian), Teuku Ryan (Farhan), Ayu Permatasari (Laras), Silvia Putri (Selly), Monica Kezia (Nindy), Exan Pahlevi (Jacky) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Haris panik menyadari Aira kabur dari klinik. Farhan dan Laras datang. Farhan tetap memaksa ikut mencari meski sakit. Laras menyalahkan Aira atas kondisi Farhan. Aira mendengar Farhan memanggilnya dari kejauhan. Ia hampir kembali, namun memilih pergi demi mencegah konflik dan melindungi kondisi ayahnya.

Edwin dikejar Arga dan anak buahnya. Haris datang menolong setelah menerima lokasi Edwin. Bentrokan terjadi, namun Edwin kabur dan meninggalkan Haris dikeroyok hingga pingsan. Sementara itu, Aira kelelahan dan kehabisan uang. Uang terakhirnya dijambret. Ia hampir pingsan sebelum ditolong Bi Yuni, yang kemudian menampungnya sementara.

Bagaimana kondisi Haris dan Aira? Saksikan Layar Drama RCTI 'Aira' hari ini pukul 17.00 WIB di RCTI Channel 28.



