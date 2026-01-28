Ketika Mertua Jadi Sumber Masalah, Microdrama VISION+ Mertua Red Flag Siap Bikin Emosi

JAKARTA - Saat mendengar kata mertua, apa yang pertama kali terlintas di pikiran? Sosok orang tua kedua yang penuh perhatian, atau justru sumber drama yang sering bikin rumah tangga goyah? VISION+ menghadirkan drama pendek yang mencuri perhatian berjudul “Mertua Red Flag”. Full episodenya bisa streaming dengan klik link di sini.

Dari judulnya saja, microdrama ini cukup bikin penasaran penonton. Menceritakan pasangan Isabel dan Andrew. Lima tahun menikah, hubungan mereka berjalan hangat dan stabil. Sampai suatu hari, Rosa (ibu Andrew) datang tanpa kabar dan memutuskan tinggal bersama. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa aman perlahan berubah.

Rosa datang dengan banyak luka dan ambisi. Setelah bangkrut dan kehilangan segalanya, ia mulai mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya. Isabel dianggap tidak cukup baik. Dari komentar menusuk, aturan yang mengikat, sampai tekanan mental yang dilakukan terang-terangan, Isabel diposisikan sebagai pihak yang selalu salah, bahkan di tempat kerjanya sendiri.

Isabel mencoba bertahan. Ia juga mencoba bicara pada Andrew. Sayangnya, Andrew justru kerap berada di tengah, dan lebih sering membela ibunya. Bagi Isabel, ini bukan lagi soal konflik mertua dan menantu, tapi tentang merasa tidak didukung oleh orang yang seharusnya paling dekat. Masalah semakin rumit ketika Rosa sengaja mengenalkan Claudia, perempuan lain yang dianggap lebih “cocok” untuk Andrew.

Kepercayaan mulai retak. Situasi memuncak saat Robert, ayah Andrew, datang dan justru melewati batas dengan menggoda Isabel. Alih-alih melindungi, Rosa memfitnah Isabel hingga akhirnya ia diusir dari rumah. Di titik terendah, kebenaran akhirnya muncul. Sebuah paket berisi surat dan rekaman video membuka mata Andrew tentang perlakuan ibunya terhadap Isabel.

Penyesalan datang, diikuti keberanian untuk menghadapi kenyataan. Andrew mengonfrontasi Rosa dan berusaha memperbaiki semuanya termasuk mencari Isabel dan memintanya kembali. Diperankan oleh Edwin Sjarif, Diva Almira, dan Lilis Suganda, microdrama “Mertua Red Flag” terasa dekat karena ceritanya bisa terjadi pada siapa saja, tentang toxic behavior yang sering dibenarkan atas nama keluarga.

Apakah Isabel dan Andrew benar-benar bisa memulihkan hubungan mereka? Jawabannya ada di microdrama “Mertua Red Flag”, yang bisa disaksikan secara eksklusif di VISION+. Sebagai Indonesia’s Number 1 Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan cerita singkat eksklusif dengan konflik yang terasa nyata dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dengan jadwal tayang setiap hari, dijamin penonton tak akan kehabisan cerita serunya! Download aplikasi VISION+ di App Store atau Play Store sekarang!

(kha)