Tiba-Tiba Jatuh Miskin, Ini Kisah Microdrama Wasiat Palsu di VISION+

JAKARTA - VISION+ menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Wasiat Palsu”. Drama pendek ini bercerita tentang sebuah keluarga kaya raya yang harus menerima kenyataan pahit setelah pengkhianatan orang terdekat menghancurkan hidup mereka.

Nonton microdrama Wasiat Palsu dengan klik di sini dan dapatkan promo coba gratis selama 1 bulan untuk pengguna baru. Kisahnya mengikuti keluarga Wijaya, Dhian, serta dua anak mereka, Arum dan Arya yang selama bertahun-tahun hidup nyaman dengan bisnis besar dan kekuasaan. Semua berubah saat Wijaya meninggal secara mendadak.

Tanpa mereka sadari, Baskoro, rekan bisnis Wijaya, telah menyabotase perusahaan dan mengambil alih seluruh aset yang seharusnya menjadi warisan keluarga. Dalam waktu singkat, Dhian, Arum, dan Arya kehilangan hampir segalanya. Mereka terpaksa pindah ke rumah kecil, satu-satunya peninggalan yang masih bisa digunakan.

Meski kondisi sudah jauh berbeda, keluarga ini belum sepenuhnya siap hidup sederhana. Mereka masih mencoba mempertahankan gaya hidup lama, ikut arisan sosialita, jalan-jalan, hingga hang out malam dengan sisa tabungan yang terus menipis.

Saat uang benar-benar habis, Dhian akhirnya meminta Arum dan Arya untuk bekerja. Arum mencoba mencari penghasilan dengan menjadi pelayan restoran, sementara Arya bekerja sebagai sales motor. Pekerjaan yang jauh dari kehidupan mereka sebelumnya ini menjadi tantangan besar, tapi harus dijalani demi bertahan hidup.