Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 70: Ayuna-Rafki Syok Tristan Ungkap Shilla Hamil

JAKARTA - 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Nila), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna mengajak Shilla untuk makan bersama dengan Rafki. Tujuan Ayuna adalah untuk membuktikan kecurigaan Tristan kalau Shilla memang orang yang berbahaya. Rafki sedikit panik karena takut jika Shilla membongkar hubungan mereka dulu di depan Ayuna, sementara Shilla setuju. Ketika sampai di tempat makan, Rafki semakin kesal ketika tahu Tristan justru muncul. Ternyata yang mengajak Ayuna untuk makan bersama adalah Tristan. Di sana mereka memesan sushi mentah, membuat Tristan bertanya di depan Rafki dan Ayuna, kenapa Shilla makan sushi, padahal Shilla sedang hamil, membuat Rafki dan Ayuna terkejut.

Shilla menyangkal ucapan Tristan yang menuduhnya hamil berdasarkan penglihatannya terhadap test pack yang dibeli oleh Shilla. Shilla mengatakan kalau itu milik temannya dan Shilla menunjukkan kemarahannya ke Tristan yang sudah berbicara sembarangan. Shilla memilih pergi dengan perasaan tersinggung dan marah, sementara Rafki diam-diam menyimpan kecurigaan sendiri. Ayuna yang mulai mengingat kejadian test pack positif yang pernah ia temukan, memicu kecurigaan baru soal Shilla. Ketegangan lain muncul ketika Ayuna tersedak dan baik Rafki maupun Tristan spontan menunjukkan perhatian, yang berujung kecanggungan.

Rafki menegur Tristan karena dianggap terlalu dekat dengan Ayuna. Tristan kemudian bercanda kalau dia bisa saja merebut Ayuna, tetapi Rafki langsung marah, menganggap candaannya tidak lucu. Di luar restoran, emosi Shilla memuncak; ia melampiaskan amarahnya dan mulai menyusun rencana balas dendam, termasuk menghubungi Jojo untuk “memberi pelajaran” pada Tristan.

Bagaimana aksi Jojo pada Tristan atas perintah Shilla? Saksikan Layar Drama RCTI 'Mencintai Ipar Sendiri' hari ini pukul 18.30 WIB di RCTI Channel 28.



