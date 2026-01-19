Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 112: Lala Curigai Hasbi

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.



Julian pulang bersama Syifa dan disambut Lala serta Lidya. Hubungan Julian dan Lala semakin menguat, bahkan Lidya mulai mendorong rencana lamaran. Di kantor, Hasbi, Rico, dan Ardan menonton ulang acara tersebut. Hasbi menunjukkan sikap tenang yang tidak biasa, sementara Ardan mencoba mengikhlaskan perasaannya pada Rindi.



Malam hari, Lala pulang ke kontrakan dalam kondisi hujan dan listrik padam. Ia melihat pria misterius bertopeng di belakang rumah dan panik. Saat berlari ke depan, Lala justru bertabrakan dengan Hasbi yang datang untuk mengembalikan ponsel Ardan. Hasbi terlihat basah kuyup, memunculkan kecurigaan Lala bahwa Hasbi mungkin terkait dengan sosok misterius yang selama ini mengintainya. Siapakah sebenernya pria misterius ini?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28.



