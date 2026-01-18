Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 111: Eliza Pengaruhi Syifa, Julian dan Lala Tersudut

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Eliza membawa Syifa ke Studio Talkshow Mandy Curhat. Di perjalanan, Eliza mulai memengaruhi Syifa dengan menyalahkan Julian dan menuduh Lala sebagai penyebab Julian lebih mementingkan orang lain daripada Syifa. Di studio, Rindi yang menjadi floor director terkejut melihat Eliza dan Syifa sebagai bintang tamu.

Acara live dimulai, dan Eliza menceritakan tentang perpisahan dengan Julian, menuduh Julian memisahkan dirinya dari Syifa selama lima tahun dan berbohong bahwa ia telah meninggal. Eliza juga menuduh Lala memanipulasi Syifa. Siaran tersebut ditonton oleh publik, termasuk Ardan di kantor Radeska, karyawan Lumera, Lidya, dan Lala, yang semuanya terkejut melihat reputasi Julian dan Lala disudutkan secara massal saat Julian masih berusaha menuju studio tanpa kendaraan. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28.

