Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 111: Eliza Pengaruhi Syifa, Julian dan Lala Tersudut

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |18:12 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 111: Eliza Pengaruhi Syifa, Julian dan Lala Tersudut
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Eliza membawa Syifa ke Studio Talkshow Mandy Curhat. Di perjalanan, Eliza mulai memengaruhi Syifa dengan menyalahkan Julian dan menuduh Lala sebagai penyebab Julian lebih mementingkan orang lain daripada Syifa. Di studio, Rindi yang menjadi floor director terkejut melihat Eliza dan Syifa sebagai bintang tamu. 

Acara live dimulai, dan Eliza menceritakan tentang perpisahan dengan Julian, menuduh Julian memisahkan dirinya dari Syifa selama lima tahun dan berbohong bahwa ia telah meninggal. Eliza juga menuduh Lala memanipulasi Syifa. Siaran tersebut ditonton oleh publik, termasuk Ardan di kantor Radeska, karyawan Lumera, Lidya, dan Lala, yang semuanya terkejut melihat reputasi Julian dan Lala disudutkan secara massal saat Julian masih berusaha menuju studio tanpa kendaraan. Apa yang akan terjadi selanjutnya?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/598/3196054//mencintai_ipar_sendiri-MiPt_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 63: Jasad Rafka Ditemukan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/598/3195791//cinta_sepenuh_jiwa-MiKB_large.jpg
Sinopsis Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Episode 109, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195633//cinta_sepenuh_jiwa-9pDb_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 107: Julian dan Hasbi Adu Lelang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/598/3195631//mencintai_ipar_sendiri-YPI0_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 60: Shilla Korbankan Diri Demi Ayuna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195173//cinta_sepenuh_jiwa-B8Jr_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 105: Axel-Rindi Selidiki TKP Julian Tabrak Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/598/3195172//mencintai_ipar_sendiri-Cqxk_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 58: Ayuna Minta Rafki Mencari Rafka
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement