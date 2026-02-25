Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Danur 4, Jadi Babak Pamungkas Prilly Latuconsina

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |17:01 WIB
Sinopsis Danur 4, Jadi Babak Pamungkas Prilly Latuconsina
Prilly Latuconsina
A
A
A

JAKARTA - Film horor Danur: The Last Chapter (Danur 4) dijadwalkan tayang pada momen Lebaran, tepatnya 18 Maret 2026.

Film ini dipastikan menjadi seri penutup dari perjalanan panjang franchise Danur yang selama satu dekade terakhir. Sang sutradara, Awi Suryadi, pun menjanjikan sebuah akhir yang tak hanya mencekam, tetapi juga menguras emosi.

"Pengalaman horor di film ini lebih personal dan emosional. Ada rasa kehilangan, ada perpisahan," ungkap Awi Suryadi dalam keterangannya.

Sejak debutnya lewat Danur: I Can See Ghosts (2017), kisah Risa Saraswati telah menjadi ikon kebangkitan horor modern Indonesia.

Kesuksesan itu berlanjut pada sekuel Maddah dan Sunyaruri yang selalu mendominasi box office.

Manoj Punjabi selaku produser menegaskan bahwa seri keempat ini dipersiapkan dengan skala yang lebih megah sebagai persemabahan terakhir yang spesial bagi penonton.

"Film ini kami siapkan sebagai akhir yang layak untuk perjalanan panjang Danur. Banyak kejutan yang belum pernah ada di film-film sebelumnya," tegas Manoj.

Halaman:
1 2
