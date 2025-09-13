Urutan Film The Conjuring Universe Berdasarkan Alur Waktu dalam Cerita, Jangan Sampai Salah!

JAKARTA - Buat kamu pecinta film horor, The Conjuring Universe wajib masuk dalam daftar tontonan. Waralaba horor ini dikenal dengan cerita mencekam, karakter ikonik, serta kisah yang saling terhubung.

Mulai dari kemunculan iblis Valak hingga teror boneka Annabelle, The Conjuring Universe berhasil menyita perhatian jutaan penonton di seluruh dunia.

Buat kamu yang ingin menonton ulang atau baru mulai mengikuti semesta ini, berikut Okezone berikan rangkaian filmnya sesuai alur waktu di dalam waktu. Yuk simak urutan filmnya biar kamu paham sama alur ceritanya!

1. The Nun (2018)

Cerita dimulai pada tahun 1952 di Rumania. Seorang imam Vatikan dan biarawati muda dikirim ke sebuah biara terpencil untuk menyelidiki kematian misterius. Di sanalah pertama kali muncul sosok Valak, iblis mengerikan yang menyamar sebagai biarawati. Film ini menjadi pondasi utama munculnya teror di semesta Conjuring.

2. Annabelle: Creation (2017)

Berlatar tiga tahun setelahnya, tahun 1955 di California. Film ini mengisahkan asal-usul boneka Annabelle. Sebuah keluarga pembuat boneka menerima beberapa gadis yatim piatu ke rumah mereka, setelah keluarga tersebut mengalami tragedi kehilangan anak. Salah satu boneka, yakni Annabelle, ternyata menjadi wadah bagi roh jahat.

3. The Nun II (2023)