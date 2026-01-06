Celine Evangelista Perankan Janda Beranak Satu di Film Horor soal Buto Ijo

JAKARTA - Aktris Celine Evangelista dipercaya memerankan karakter Srini, janda satu anak yang hidupnya dipenuhi teror dalam film horor bertajuk Penunggu Rumah: Buto Ijo.

Dalam film ini, Celine Evangelista ditantang mendalami peran yang menguras energi.

Menjelang ulang tahun anaknya yang ke-6, Srini harus berhadapan dengan sosok raksasa mengerikan yang mulai merenggut kebahagiaan hidup mereka.

Berbeda dengan horor pada umumnya, Penunggu Rumah: Buto Ijo merupakan adaptasi dari kisah Timun Mas yang dikemas dalam balutan konflik keluarga yang pekat dan nuansa gelap.

Gandhi Fernando selaku penulis dan produser, mengungkapkan film ini ingin memberikan kesan emosional yang mendalam bagi penonton.

Menurutnya, sosok Buto Ijo dalam film ini adalah gambaran sifat dasar manusia.

"Kami ingin menghadirkan horor yang tidak sekadar menakutkan, tetapi juga membekas secara emosional," ujar Gandhi dalam keterangan resminya dikutip, Selasa (6/1/ 2026).