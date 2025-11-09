Advertisement
Bangga! Film MNC Pictures Petualangan Anak Penangkap Hantu Raih Piala Anugerah LSF 2025

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |11:02 WIB
Bangga! Film MNC Pictures Petualangan Anak Penangkap Hantu Raih Piala Anugerah LSF 2025
Anugerah LSF 2025
A
A
A

JAKARTA - Film Petualangan Anak Penangkap Hantu sukses menoreh prestasi. Film anak-anak garapan MNC Pictures ini sukses memenangkan piala Anugerah Lembaga Sensor Film (LSF) 2025 lewat kategori Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik.

Piala ini sukses diraih film Petualangan Anak Penangkap Hantu yang menghadirkan cerita menarik dan mengedukasi untuk anak-anak. Sukses diraihnya piala ini menjadi tanda kualitas film garapan MNC Pictiures yang memenuhi standarisasi sensor film.

“Terima kasih pada LSF, kepada seluruh kru, sutradara dan semuanya, kalian terbaik. Dan juga para penonton. Film ini untuk semua umur. Maju terus bioskop Indonesia,” ungkap MNC Pictures di atas panggung.

Petualangan Anak Penangkap Hantu sendiri berhasil bersaing dengan beberapa film Indonesia lainnya dalam kategori Film Bioskop Semua Umur Sensor Mandiri Terbaik, seperti Hamka dan Siti Raham Vol 2, dan Juara Sejati. 

Ketua Lembaga Sensor Film, Dr. Naswardi mengungkap malam penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film Indonesia 2025 ini merupakan apresiasi untuk para sineas perfilman dan televisi atas kerya dan kerja keras mereka mementingkan proses sensor dalam sebuah tayangan.

Halaman:
1 2
