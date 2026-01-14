Marsha Aruan dan Irzan Faiq Langsung Klik Syuting Bareng di Series Yang Penting Ada Cinta

JAKARTA - Web series SMARTFREN “Yang Penting Ada Cinta” akan tayang mulai Senin (19/1/2026). Series ini menghadirkan kisah anak muda di fase awal usia 20-an yang masih mencari arah hidup, mimpi, dan makna hubungan.

Marsha Aruan menjadi salah satu aktris utama dalam series ini yang beradu akting dengan Irzan Faiq. Menurut Marsha, serial ini dekat dengan realita generasi muda yang baru lulus kuliah dan sedang dilema ingin mengejar mimpi atau mengikuti kata orang tua.

“Jadi sebenarnya ini ceritanya tentang teman-teman yang early 20s ya, baru lulus kuliah, early career. Mereka masih mengejar mimpinya tapi juga masih di titik yang… mana yang harus gue kejar ya?” ujar Marsha saat press conference yang digelar di CGV FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Dalam series ini, Marsha berperan sebagai Renata, sosok perempuan mandiri yang berusaha mempertahankan mimpinya di tengah tekanan keluarga. Selain cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, chemistry Marsha dengan lawan mainnya, Irzan Faiq, juga menjadi sorotan.

Irzan mengungkapkan bahwa kedekatan dengan Marsha secara natural terbangun karena mereka sudah beberapa kali bekerja bersama. Hal itu membuat keduanya tak merasa kesulitan beradu akting dalam series ini.