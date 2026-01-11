Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Dicap Janda Murahan, Mira Bertahan Lewat “Kafe Pangku” di Microdrama VISION+ 

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |15:02 WIB
Dicap Janda Murahan, Mira Bertahan Lewat “Kafe Pangku” di Microdrama VISION+ 
JAKARTA - Tidak semua keputusan lahir dari keinginan. Ada yang lahir dari keterpaksaan. VISION+ merilis microdrama terbaru berjudul “Kafe Pangku” sebuah drama pendek yang menggabungkan konflik keluarga, stigma sosial, rahasia besar, dengan sentuhan romance. Klik di sini untuk bisa streaming di VISION+. 

Menceritakan Mira, seorang janda berusia 35 tahun yang harus memikul beban hidup sendirian termasuk membiayai kuliah putrinya, Raya. Ruko peninggalan suaminya ia ubah menjadi kafe kecil, berharap bisa bertahan hidup dengan cara sederhana. 

Namun kenyataan tidak semanis harapan. Kafenya sepi, sementara hutang menumpuk.  Di titik terendah itu, Mira mengambil keputusan untuk mengubah konsep kafenya menjadi Kafe Pangku, tempat para lelaki bisa ngopi sambil dipangku dan ditemani ngobrol. Tidak ada transaksi lain, tidak ada niat buruk. Tapi dunia tidak selalu peduli pada niat baik. Stigma pun datang lebih cepat daripada empati. 

Label sebagai “janda murahan” menempel, gosip menyebar, dan yang paling menyakitkan hubungannya dengan Raya ikut retak. Sang anak merasa malu, marah, dan tak lagi mengenali ibunya sendiri. Mira, di sisi lain, hanya ingin bertahan, meski harus kehilangan banyak hal. 

Di sisi lain, hadir pula Laras, teman Raya yang membawa dinamika baru sekaligus memicu konflik dalam cerita, sedangkan Bima yang merupakan tunangan Laras dan menjadi sosok yang juga menambah dinamika cerita serta plot twist yang wajib dinantikan penonton. 

Microdrama Kafe Pangku dibintangi oleh Inten Vadia, Sandro Karamoy, Maria Mary dan bisa disaksikan streaming di VISION+ dengan episode singkat yang padat emosi dan konflik. Penasaran dengan cerita microdrama Kafe Pangku? 

Streaming sekarang di VISION+ dengan langganan paket premium Rp20.000,- perbulan.  Sebagai VISION+ Home of Microdrama – Exclusive & New Titles Everyday, VISION+ terus menghadirkan microdrama original setiap hari dengan cerita singkat, relevan, dan menggugah, mulai dari romance, drama keluarga, hingga kisah penuh ketegangan emosional. Jangan lewatkan juga microdrama lainnya yang tak kalah seru! 

(kha)

