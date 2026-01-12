Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Eliminasi 2 & 3 Indonesian Idol Season XIV: Semakin Ketat Menuju Panggung Live!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |20:01 WIB
Eliminasi 2 & 3 Indonesian Idol Season XIV: Semakin Ketat Menuju Panggung Live!
Indonesian Idol
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan para calon bintang Indonesian Idol Season XIV semakin mengerucut dan persaingan terasa semakin memanas. Eliminasi 2 menjadi babak krusial yang mempertemukan 50 besar peserta terbaik, hasil penyaringan ketat dari episode sebelumnya, Eliminasi 1. 

Peserta yang lolos di babak Eliminasi 2, akan lanjut ke babak Eliminasi 3 dimana ini merupakan babak terakhir sebelum masuk Live Showcase. Di titik ini, setiap penampilan bukan lagi sekadar unjuk kemampuan, melainkan pertaruhan besar untuk bisa terus melangkah.  Tekanan pun semakin terasa, karena kesalahan sekecil apa pun bisa berdampak besar pada hasil akhir.

Pada babak Eliminasi 2, para peserta dibagi ke dalam beberapa batch. Setiap batch menyanyikan judul lagu yang sama, namun dibawakan dengan aransemen berbeda serta karakter suara masing-masing. 

Format ini membuat perbedaan kualitas vokal, interpretasi, dan keunikan setiap peserta terlihat semakin jelas di hadapan para juri. Sedangkan di babak Eliminasi 3, peserta akan membawakan lagu andalan mereka di hadapan para juri. 

Babak ini menjadi kesempatan terakhir bagi mereka untuk membuktikan apakah mereka layak melaju ke panggung Live Showcase.

Sejumlah kontestan berhasil mencuri perhatian dengan penampilan yang solid dan meyakinkan. Joshua dan Nikita menjadi dua nama yang menonjol, bahkan disebut-sebut sebagai saingan terberat bagi seluruh kontestan lainnya. Keduanya tampil dengan kontrol vokal yang matang dan karakter suara yang kuat. 

Namun, karena persaingan yang begitu menegangkan, tak sedikit juga peserta yang melakukan kesalahan di babak ini baik karena gugup, lupa lirik lagu, kurang stabil secara teknis, bahkan gagal menguasai aransemen lagu. 

