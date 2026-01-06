Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 96: Lala dan Julian Menyamar di Pesta Hasbi

JAKARTA - 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Verlita Evelyn (Lidya), Zayyan Sakha (Ardan), Cathy Fakandi (Rindi), Aditya Rino (Axel), Jennifer Eve (Eliza) dan aktor- berbakat lainnya.

Rindi mendapat pesan dari Axel bahwa dia terjebak di rumah Hasbi dan meminta untuk tidak telepon. Rindi panik dan memutuskan untuk mengabari Lala. Lala mendapat telepon itu saat bersama Julian, sehingga mau tidak mau dia akhirnya mengaku semuanya dari Hasbi yang kini kaya dan investigasinya yang Lala lakukan sendiri. Julian kesal, namun dia tetap sangat sabar meminta Lala jangan berbohong lagi. Di sisi lain, Axel dan Ardan masih terjebak sementara pesta rumah Hasbi dimulai. Ternyata pesta itu untuk merayakan ulang tahun Hasbi. Banyak tamu penting afiliasi Radeska group. Axel dan Ardan terpaksa menyamar sebagai tamu pesta menggunakan baju Rico di dalam lemari.



Lala, Julian, dan Rindi sampai di depan rumah Hasbi. Rindi punya ide penyamaran untuk Julian-Lala, terlebih dia baru mendapat properti kostum dari hasil membuat konten yang ternyata adalah baju tradisional India. Lala bercadar sementara Julian bermasker. Julian dan Lala masuk ke pesta pura-pura menjadi tamu internasional perusahaan Hasbi. Dengan kocak, Hasbi menyapa dengan Inggrisnya yang buruk. Di sisi lain, Ardan dan Axel kabur dari anak buah Hasbi yang mengenali mereka sebagai tukang AC. Mereka bertemu Ika pelayan Hasbi, dan pura-pura menjadi vendor minuman, sehingga di arahkan ke gudang makanan yang ternyata pintunya suka macet dan mereka malah terkurung. Apakah mereka berhasil lolos?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Cinta Sepenuh Jiwa hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI Channel 28



