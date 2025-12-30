Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 459: Senja Tak Bersama Penculik, Hati Amira Hancur

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira dan Biru bersama Elang, Noah, Vernie, dan Arsy terus mencari Senja. Sementara di panti asuhan Bintang Mulia, Bu Litha dan Ale merawat Senja dengan penuh kasih. Ale menemukan cincin yang diduga sengaja ditinggalkan sebagai penanda oleh orang tuanya. Di sisi lain, polisi mendeteksi keberadaan Yuniar namun ia kembali bisa melarikan diri setelah kejar-kejaran sengit. Marcel menyelamatkan Yuniar dari kejaran polisi namun Marcel marah besar saat mengetahui Senja tidak bersama Yuniar.

Rekaman CCTV menunjukkan Yuniar berlari tanpa membawa bayi, membuat Amira semakin hancur karena Senja tidak bersama penculiknya. Pencarian semakin sulit karena keberadaan Senja menjadi misteri. Malam itu, Biru dan Amira pulang ke rumah dengan hati hancur. Yuniar dan Marcel mulai terpojok. Marcel menyadari dirinya hampir terbongkar karena bertemu Amira, sementara kecurigaan terhadap Yuniar mulai muncul tentang keberadaan Senja.

Apa yang akan dilakukan Marcel pada Yuniar untuk mencari tahu keberadaan Senja?

Apa yang akan dilakukan Marcel pada Yuniar untuk mencari tahu keberadaan Senja?

Bagaimana usaha Amira dan Biru untuk menemukan Senja? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28

