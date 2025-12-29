Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 458: Pencarian Senja Menemui Titik Terang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 29 Desember 2025 |17:05 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 458: Pencarian Senja Menemui Titik Terang
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru dan Amira berdoa agar Senja segera ditemukan. Titik terang mulai muncul ketika pemilik rumah menghubungi Biru karena melihat berita penculikan di TV, tentang penyewa mengaku Olivia dengan ciri-ciri bayi yang sangat mirip dengan Senja. Sementara Arsy menambah misteri baru karena mengungkap kecurigaannya pernah bertemu sosok mirip Marcel yang pincang.

Di sisi lain, Yuniar panik karena identitasnya mulai terbongkar, dan berusaha kabur. Diliputi ketakutan dan dendam yang menguat, Yuniar berencana membawa Senja ke panti asuhan agar bisa menghilang dari kota. 

Apakah Yuniar benar akan menitipkan Senja ke Panti Asuhan? Akankah misteri tentang Marcel sudah mulai terbongkar? Saksikan terus Layar Drama RCTI 'Terbelenggu Rindu' setiap hari pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28 dan semua program terbaik RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31. Nyalakan TV kamu. Pengguna STB aktifkan menu LCN dan scan ulang. Pengguna TV digital lakukan scan otomatis. Jika bermasalah hubungi MNC Helpdesk di nomor WhatsApp 08569003900. Gratis!

(kha)


