Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 458: Pencarian Senja Menemui Titik Terang

JAKARTA - 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28. Sinetron ini dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Frans Mohede (Damar), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Faradina Tika (Yuniar), Jameelah Saleem (Arsy), Xavier Nainggolan (Ale), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru dan Amira berdoa agar Senja segera ditemukan. Titik terang mulai muncul ketika pemilik rumah menghubungi Biru karena melihat berita penculikan di TV, tentang penyewa mengaku Olivia dengan ciri-ciri bayi yang sangat mirip dengan Senja. Sementara Arsy menambah misteri baru karena mengungkap kecurigaannya pernah bertemu sosok mirip Marcel yang pincang.

Di sisi lain, Yuniar panik karena identitasnya mulai terbongkar, dan berusaha kabur. Diliputi ketakutan dan dendam yang menguat, Yuniar berencana membawa Senja ke panti asuhan agar bisa menghilang dari kota.

Apakah Yuniar benar akan menitipkan Senja ke Panti Asuhan? Akankah misteri tentang Marcel sudah mulai terbongkar?

