Super Deal Heboh di MNCTV Channel 29, Drummer Wanita Beri Warna Baru di Panggung Permainan

JAKARTA - Peserta Super Deal kembali mencuri perhatian. Dalam episode terbaru, seorang drummer wanita asal Sukabumi tampil penuh percaya diri dengan skill musik yang gak main-main.

Ia memperkenalkan diri sebagai bagian dari grup band yang sudah digelutinya sejak 2012. Menunjukkan pengalaman lebih dari 13 tahun di dunia musik. Program Super Deal Indonesia tayang setiap Selasa - Kamis, pukul 19.30 WIB.

Suasana makin meriah ketika host mengajak peserta memainkan permainan bertema lagu. Bakat bernyanyi, memainkan alat musik, hingga kemampuan seni lainnya langsung diuji di panggung Super Deal.

Tak hanya peserta dari Sukabumi, tim dari Jakarta, juga ikut ambil bagian, menambah kehebohan seru-seruan di arena permainan.

Tak hanya sekadar permainan, Super Deal Indonesia adalah panggung impian bagi keluarga Indonesia yang kompak, penuh energi, dan siap tampil total. Inilah saatnya kamu dan keluargamu ikut merasakan keseruannya.

Tunjukkan kekompakan keluarga, datang ke studio, bermain langsung bersama Irfan Hakim, memilih tirai penuh misteri, dan rebut hadiah impian bernilai hingga ratusan juta rupiah.

Syarat Pendaftaran:

1. Usia peserta 18–45 tahun

2. Satu tim terdiri dari 10 anggota keluarga inti

3. Siap mengikuti audisi via Zoom

4. Kompak, heboh, dan berani tampil seru-seruan