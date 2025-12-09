Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

MNCTV Channel 29, Nonton Mudah untuk dapatkan Tontonan Berkualitas Pilihan Keluarga Indonesia

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |23:02 WIB
MNCTV Channel 29, Nonton Mudah untuk dapatkan Tontonan Berkualitas Pilihan Keluarga Indonesia
MNCTV Channel 29
A
A
A

JAKARTA - MNCTV Channel 29 hadir sebagai saluran televisi keluarga yang menyajikan beragam tayangan unggulan untuk seluruh anggota keluarga Indonesia. 

Melalui Channel 29, MNCTV tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga program-program inspiratif, mendidik, dan sarat makna sebagai bagian dari kontribusi MNCTV dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk menikmati seluruh tayangan MNCTV Channel 29, pemirsa cukup menyalakan cara sebagai berikut: 

1.    Bagi pengguna set top box, aktifkan menu LCN lalu lakukan scan ulang
2.    Sementara itu, pengguna TV digital dapat melakukan pemindaian otomatis. Apabila masih mengalami kendala, pemirsa dapat menghubungi MNC Helpdesk di 0856 9003 900 secara gratis.

Selain dikenal sebagai Rumahnya Dangdut dan Rumahnya Keluarga Indonesia, MNCTV Channel 29 juga dikenal sebagai Rumahnya Anak, dengan deretan program anak terbaik yang menemani waktu berkualitas keluarga Indonesia setiap hari. 

Tayangan MNCTV dinikmati lintas generasi dan selalu dinanti oleh pemirsa dari berbagai kalangan.

Di MNCTV Channel 29, pemirsa dapat menikmati berbagai program unggulan, Kontes Dangdut Indonesia (KDI) yang tayang setiap Jumat pukul 19.30 WIB, bersama jajaran juri Ayu Tingting, Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Hetty Koes Endang, serta dipandu oleh Vega Darwanti, Oki Lukman, dan Caren Delano.

Topik Artikel :
MNCTV Channel 29 MNC MNCTV
