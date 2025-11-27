VISION+ Campus Attack Goes to Mercu Buana, Kesempatan Eksklusif Cast Still Single

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan rangkaian acara interaktif bagi para penonton setianya. Kali ini, giliran mahasiswa Universitas Mercu Buana yang akan merasakan keseruan VISION+ Campus Attack.

Acara ini digelar pada Jumat, 28 November 2025 dan dapat diikuti secara gratis bagi mahasiswa dan pengunjung yang telah melakukan registrasi dengan klik di sini.

VISION+ Campuss Attack ini menghadirkan para pemeran utama dari Still Single, yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton.

Series yang menawarkan kisah romansa modern dan pencarian jati diri ini sukses menarik perhatian berkat karakter-karakter unik di dalamnya, alur cerita yang dekat dengan realita anak muda, serta chemistry para pemain yang begitu memikat.

Tidak hanya sekadar menyapa, pengunjung juga berkesempatan mendengar cerita eksklusif mengenai proses syuting, ikut serta dalam sesi tanya jawab, hingga bermain games seru yang tentunya dilengkapi hadiah menarik.