Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

VISION+ Campus Attack Goes to Mercu Buana, Kesempatan Eksklusif Cast Still Single

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |21:06 WIB
VISION+ Campus Attack Goes to Mercu Buana, Kesempatan Eksklusif Cast <i>Still Single</i>
Campus Attack Still SIngle
A
A
A

JAKARTA – VISION+ kembali menghadirkan rangkaian acara interaktif bagi para penonton setianya. Kali ini, giliran mahasiswa Universitas Mercu Buana yang akan merasakan keseruan VISION+ Campus Attack. 

Acara ini digelar pada Jumat, 28 November 2025 dan dapat diikuti secara gratis bagi mahasiswa dan pengunjung yang telah melakukan registrasi dengan klik di sini. 

VISION+ Campuss Attack ini menghadirkan para pemeran utama dari Still Single, yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penonton. 

Series yang menawarkan kisah romansa modern dan pencarian jati diri ini sukses menarik perhatian berkat karakter-karakter unik di dalamnya, alur cerita yang dekat dengan realita anak muda, serta chemistry para pemain yang begitu memikat. 

Tidak hanya sekadar menyapa, pengunjung juga berkesempatan mendengar cerita eksklusif mengenai proses syuting, ikut serta dalam sesi tanya jawab, hingga bermain games seru yang tentunya dilengkapi hadiah menarik. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186301//simak_jadwal_dan_link_live_streaming_premier_padel_2025-90n5_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Premier Padel 2025 Mexico Major di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183//vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186109//esther_yu-CP4f_large.JPG
Esther Yu Ungkap Tantangan Bintangi Drama Speed and Love, Alami Perubahan Sikap hingga Penampilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186107//clarissa_tanoesoedibjo-PkHN_large.JPG
Clarissa Tanoesoedibjo Ungkap Target Besar Vision+, Siap Produksi 300 Judul Micro Drama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/598/3186118//esther_yu-4UQv_large.JPG
Esther Yu Salut dengan Sikap Fans di Indonesia: Mereka Luar Biasa Sopan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/33/3186115//esther_yu-OIqZ_large.JPG
Esther Yu Bangga Didapuk Jadi International Global Ambassador Vision+ dan iQIYI
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement