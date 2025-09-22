GTV Big Movies Persembahkan Deretan Film Blockbuster, Tak Perlu ke Bioskop!

GTV Big Movies Persembahkan Deretan Film Blockbuster, Tak Perlu ke Bioskop! (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Bagi pencinta film laga, siap-siap menikmati pengalaman menonton film-film terseru langsung dari rumah. Dua film dalam satu malam, GTV Big Movies menghadirkan deretan film blockbuster Hollywood dan Asia.

Tak sekadar bioskop-bioskopan, kualitas film GTV Big Movies dijamin mendebarkan dan sensasinya tak kalah sama seperti di bioskop. Berikut daftarnya:

Senin, 22 September

BUMBLEBEE

Dibintangi Hailee Steinfeld dan John Cena, film ini berkisah tentang seorang gadis remaja yang menemukan sebuah mobil VW Kodok butut di tempat barang rongsokan. Namun dia segera menyadari bahwa mobil itu adalah Bumblebee, robot Autobot yang tengah bersembunyi dari kejaran musuh mematikan.

THE MOB

Di tengah kota yang dikuasai kegelapan, perebutan kekuasaan antar keluarga mafia mencapai puncaknya. Seorang penegak hukum yang menyamar harus mempertaruhkan segalanya dalam pertarungan hidup dan mati di setiap sudut jalan.

Selasa, 23 September

CRAWL

Seorang perenang andal (Kaya Scodelario) harus menyelamatkan ayahnya yang terjebak di ruang bawah tanah rumah mereka, saat badai besar menerjang Florida. Namun, ancaman sebenarnya bukanlah banjir, melainkan sekawanan aligator raksasa yang ganas dan lapar.

DERAILED

Seorang agen rahasia (Jean-Claude Van Damme) harus melindungi seorang pencuri bio-weapon di atas kereta yang melaju kencang. Situasi menjadi semakin kacau saat teroris membajak kereta, memaksanya bertarung sendirian untuk menyelamatkan semua penumpang.

Rabu, 24 September

THE TUXEDO

Seorang sopir taksi biasa (Jackie Chan) tanpa sengaja mengenakan tuksedo canggih milik bosnya yang seorang mata-mata. Tuksedo itu memberinya kekuatan super, menjerumuskannya ke dalam dunia spionase berbahaya bersama seorang agen pemula (Jennifer Love Hewitt).

BAYWATCH

Seorang penjaga pantai legendaris (Dwayne Johnson) terpaksa merekrut mantan atlet olimpiade yang arogan (Zac Efron) untuk bergabung dengan tim elitnya. Bersama-sama, mereka harus mengungkap konspirasi kriminal yang mengancam masa depan teluk mereka.

Kamis, 25 September

SHOOTER

Seorang mantan penembak jitu ulung (Mark Wahlberg) yang hidup dalam pengasingan dibujuk kembali untuk mencegah upaya pembunuhan presiden. Namun, ia justru dijebak atas kejahatan tersebut dan harus menggunakan semua keahliannya untuk memburu pengkhianat yang sebenarnya.

Jumat, 26 September

13 HOURS: THE SECRET SOLDIERS OF BENGHAZI

Berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan perjuangan enam anggota tim keamanan elit yang dibintangi John Krasinski. Mereka harus mempertahankan kompleks diplomatik Amerika di Benghazi, Libya, dari serangan teroris yang tak henti-hentinya selama 13 jam.

MASTER SO DRAGON SUBDUING PALMS

Perdana di TV Indonesia. Demi merebut hati gadis impiannya, seorang bangsawan muda yang diremehkan nekat menantang takdirnya untuk menguasai ilmu bela diri legendaris. Perjalanannya membawanya ke dalam pertarungan epik yang akan menentukan nasibnya dan juga cintanya.