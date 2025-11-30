Cerai Sama Mantan, Tapi Masih Serumah: Gimana Jadinya? Nonton Microdrama KDRT di VISION+

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru yang ringan, lucu, dan penuh dinamika rumah tangga berjudul KDRT (Kocak Dalam Rumah Tangga). Namun jangan salah sangka—KDRT di sini bukan soal kekerasan, melainkan Kocak Dalam Rumah Tangga, kisah penuh tawa dan drama tentang dua mantan pasangan yang justru masih tinggal serumah setelah bercerai. Penasaran? Klik di sini untuk nonton di VISION+.

Premisnya sederhana namun segar: Naya dan Arka resmi berpisah, tapi nasib dan gengsi membuat mereka tetap berbagi pintu, meja makan, hingga mesin cuci. Ketenangan jelas mustahil, tapi justru dari kekacauan itu cerita menarik dimulai.

Sejak episode awal, penonton langsung disuguhkan pertengkaran kecil yang absurd dan menghibur. Naya menyalahkan Arka karena pernikahan impulsif, Arka tak terima karena merasa masih bisa berubah, sementara realita berkata lain. Akhirnya mereka menyusun “aturan hidup serumah tanpa status” yang terdengar bijak tapi berujung kacau.

Mereka memperebutkan jadwal cuci baju, saling melarang bawa pasangan baru, hingga menahan gengsi hanya karena tidak mau terlihat lebih peduli satu sama lain. Ketika kedua ibu mereka datang tanpa pemberitahuan dan keduanya harus berpura–pura rukun demi wibawa keluarga, intensitas komedi naik ke tahap baru. Penonton akan menyaksikan sandiwara rumah tangga paling canggung sekaligus paling menggemaskan.

Namun di balik kekonyolan, microdrama ini juga menampilkan sisi emosional antara dua orang yang sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Gengsi membuat mereka menolak mengakui rasa yang masih tertinggal, sementara kejadian-kejadian kecil membuktikan bahwa kedekatan di antara mereka tidak pernah benar-benar hilang. Saat konflik mulai berkembang, rasa cemburu diam–diam muncul dari kedua belah pihak.

Apakah Naya dan Arka akan kembali jatuh cinta atau justru memilih jalan baru yang benar–benar memisahkan mereka? Bagaimana nasib aturan hidup bersama ketika perasaan mulai mendominasi dan rahasia kecil mulai terungkap? Streaming microdrama di VISION+, langganan mulai Rp20.000,-. Download aplikasinya di Play store atau App store sekarang!

(kha)