HOME CELEBRITY TV SCOOP

Adrenalin Maksimal Setiap Malam! Non-stop Action di GTV Big Movies Jagonya Film!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 03 November 2025 |23:02 WIB
Adrenalin Maksimal Setiap Malam! Non-stop Action di GTV Big Movies Jagonya Film!
Big Movies GTV
A
A
A

JAKARTA - Jagonya film kembali beraksi! Pekan ini, GTV BIG MOVIES telah menyiapkan deretan film action terfavorit yang menampilkan bintang-bintang top Hollywood dan Asia. 

Dibuka dengan duel maut antara Robert De Niro dan John Travolta, dua veteran perang yang saling memburu di hutan belantara. Setelah itu, siap-siap ikut dalam petualangan ikonik dan penuh jebakan bersama arkeolog legendaris, Indiana Jones.

Bukan- bioskop-bioskopan, saksikan semua film seru GTV BIG MOVIES ini, tayang setiap malam pukul 19.45 WIB dan 21.30 WIB di GTV.


Senin, 3 November
BIG OCTOPUS 
Teror dari dalamnya lautan! Seekor gurita mungil bermutasi menjadi monster mengerikan yang siap menghancurkan apa saja dan membuat nyali siapa pun ciut.

KILLING SEASON 
Dua veteran perang Amerika dan Serbia, Robert De Niro & John Travolta, bertemu di pegunungan terpencil. Awalnya mereka berteman, tapi seketika berubah menjadi ajang perburuan mematikan untuk menyelesaikan dendam lama.

