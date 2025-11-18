Microdrama Cenayang Jadi Sayang VISION+, Ketika Ramalan Palsu Justru Mengubah Takdir!

JAKARTA - Siap-siap baper sekaligus terpikat dengan cerita seru dalam microdrama romance terbaru VISION+ berjudul “Cenayang Jadi Sayang”, tayang eksklusif di VISION+ mulai 19 November 2025. Streaming sekarang dengan klik di sini.

Microdrama ini menghadirkan alur romance yang fresh dengan sentuhan komedi dan misteri. Mengisahkan Seira, mahasiswi pintar namun penuh tingkah, yang menjalani hidup mewah hasil dari “profesinya” sebagai peramal gadungan dan animal communicator palsu.

Meski gaya hidupnya hedon dan serba glamor, setiap kali bertemu klien, Seira bisa berubah drastis, mulai dari tutur katanya yang rapih, percaya diri, dan selalu sukses membuat orang yakin pada ramalannya.

Suatu hari, ketika membantu seorang nenek kaya bernama Diana, Seira mengeluarkan ramalan spontan yang ternyata terlihat seperti benar-benar terjadi. Kejadian itu membuat Diana langsung percaya bahwa Seira memiliki kemampuan cenayang sesungguhnya.

Dari sinilah hidup Seira mendadak berubah arah, Diana ingin menjodohkannya dengan cucunya, Theo, seorang cowok realistis dan anti percaya dengan hal-hal mistis. Namun rencana perjodohan itu hanyalah permukaan dari kisah yang jauh lebih besar.

Di baliknya, terdapat konflik keluarga yang rumit, perebutan harta yang tersembunyi, juga masa lalu yang perlahan muncul ke permukaan. Kedekatan Seira dan Theo pun mengalir alami, penuh benturan antara logika dan “ramalan”, sambil membawa mereka pada kenyataan bahwa tidak semua hal bisa ditebak, termasuk perasaan sendiri.

Microdrama “Cenayang Jadi Sayang” dibintangi oleh para aktor dan aktris berbakat seperti Novita Kim, Carlo Milk, Ivanka Suwandi, dan Syntia Fitriyani dengan ceritanya yang padat, berisi, dan dipenuhi twist yang memadukan romance menarik.

Apakah Theo akhirnya percaya pada “ramalan cinta” Seira? Dan mampukah Seira menghadapi kenyataan yang lebih besar daripada kebohongan kecil yang selama ini ia ciptakan? Temukan jawabannya hanya di “Cenayang Jadi Sayang” di VISION+.

