HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 426: Biru Membaik, Marcel Panik Kasusnya Terbongkar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |16:55 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 426: Biru Membaik, Marcel Panik Kasusnya Terbongkar
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ketika melihat sketsa dari Elang , Amira langsung mengenali sketsa wajah itu sebagai Adel. Elang berencana mencari Adel untuk mendapatkan informasi. Di sisi lain, Marcel dan Adel makin terjebak masalah. Polisi sempat mendatangi Adel karena ada laporan sketsa mirip dirinya di lokasi villa. Sementara Marcel panik karena takut rahasia penembakan Bu Ratna terbongkar.

Senentara itu, Gladys menginfokan kabar baik bahwa tumor Biru tidak ganas, dan ia boleh pulang besok jika kondisi stabil. Marcel semakin panik setelah polisi mulai menyelidiki tentang penembakan Ratna. Ia menanyakan kondisi Biru kepada Noah dan lega karena ingatan Biru belum kembali. Dalam hati, Marcel berniat menghabisi Biru jika ingatannya pulih.

Apakah yang akan direncanakan Marcel pada Biru? Bagaimana dengan Biru dan Amira setelah pulang dari rumah sakit? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

