Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |21:02 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan sarapan bersama Baldy namun pikirannya masih kacau memikirkan Alisha yang terluka saat menyelamatkannya. Baldy menyarankan Devan untuk menjenguk Alisha dulu sebelum ke kantor karena jelas Devan tidak bisa fokus. 

Di sisi lain, Cakra mendatangi bekas pasar malam untuk mencari badut yang dianggap menyerang Alisha. Ia menemukan Mail, namun langsung menuduh dan memukulnya dengan emosi. Mail ketakutan dan bersumpah tidak tahu apa-apa sampai akhirnya mengungkap bahwa kostum badut itu sudah ia jual kepada seseorang yang tidak dikenalnya.

Alisha dinyatakan dokter dalam kondisi stabil tapi perlu istirahat total karena shock. Michelle menunggui Alisha, namun terpaksa pergi karena ada urusan kantor. Saat itu Devan muncul dengan membawa buket bunga dan berbagai makanan ringan sebagai bentuk terima kasih. Keduanya kemudian canggung saat bersama, namun mulai cair ketika makan buah jeruk dan saling menggoda. 

Alisha kaget saat Devan mengaku bunga di meja bukan dari dirinya, membuat Alisha penasaran siapa pemberi buket sebelumnya. Ketika Devan memperbaiki selang infus yang melilit, wajah mereka sangat dekat dan membuat jantung Alisha berdebar kuat. Tanpa sadar Rafa mengintip dari luar pintu, cemburu dan marah besar melihat kedekatan mereka.

Apa yang akan dilakukan Rafa selanjutnya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184624//dahsyatnya_weekend-HVIO_large.PNG
Warga Bekasi Siap-Siap Ketemuan Sama Arifin Putra di Dahsyatnya Meet and Greet Kau Ditakdirkan Untukku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement