Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 213: Kondisi Alisha Mulai Stabil

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan sarapan bersama Baldy namun pikirannya masih kacau memikirkan Alisha yang terluka saat menyelamatkannya. Baldy menyarankan Devan untuk menjenguk Alisha dulu sebelum ke kantor karena jelas Devan tidak bisa fokus.

Di sisi lain, Cakra mendatangi bekas pasar malam untuk mencari badut yang dianggap menyerang Alisha. Ia menemukan Mail, namun langsung menuduh dan memukulnya dengan emosi. Mail ketakutan dan bersumpah tidak tahu apa-apa sampai akhirnya mengungkap bahwa kostum badut itu sudah ia jual kepada seseorang yang tidak dikenalnya.

Alisha dinyatakan dokter dalam kondisi stabil tapi perlu istirahat total karena shock. Michelle menunggui Alisha, namun terpaksa pergi karena ada urusan kantor. Saat itu Devan muncul dengan membawa buket bunga dan berbagai makanan ringan sebagai bentuk terima kasih. Keduanya kemudian canggung saat bersama, namun mulai cair ketika makan buah jeruk dan saling menggoda.

Alisha kaget saat Devan mengaku bunga di meja bukan dari dirinya, membuat Alisha penasaran siapa pemberi buket sebelumnya. Ketika Devan memperbaiki selang infus yang melilit, wajah mereka sangat dekat dan membuat jantung Alisha berdebar kuat. Tanpa sadar Rafa mengintip dari luar pintu, cemburu dan marah besar melihat kedekatan mereka.

Apa yang akan dilakukan Rafa selanjutnya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.



(kha)