Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 212: Alisha Tak Sadarkan Diri Pasca Diserang Badut Misterius

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |20:03 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan membopong Alisha yang tak sadarkan diri setelah terkena goresan pisau dari badut misterius. Lukanya cukup banyak mengeluarkan darah. Hal ini membuat Devan, Dara, Baldy, dan Nisa panik. Devan merobek ujung jaketnya sendiri untuk menghentikan pendarahan, sementara Dara dan Nisa membantu menopang tubuh Alisha. Reno muncul sambil mengabarkan bahwa badut pelaku tak ditemukan, membuat situasi makin genting. Devan lantas segera membawa Alisha ke rumah sakit. Di perjalanan, Devan menelepon Michelle untuk memberitahu kondisi Alisha. Michelle yang panik, segera menyusul ke RS.

Tiba di IGD, situasi langsung memanas. Michelle yang sudah datang lebih dulu meledak saat mengetahui Alisha terluka ketika mencoba melindungi Devan. Ketika Devan menjelaskan bahwa serangan itu sebenarnya ditujukan kepadanya, Michelle semakin terpancing emosi hingga menampar Devan di depan Reno. Reno membela Devan dan berusaha menjelaskan bahwa lukanya tidak parah, tetapi Michelle menolak mendengarkan. 

Ternyata di balik badut yang menusuk dengan pisau itu adalah Rafa, karena dia dendam dengan Devan yang sudah membuatnya semakin jauh dari Alisha. Lantas, keluarnya Rafa dari penjara, dia langsung merencanakan hal tersebut, tetapi Rafa panik saat tahu yang tertusuk justru Alisha, bukan Devan. Apa yang akan dilakukan Rafa selanjutnya? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.


 

(kha)

