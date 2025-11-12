Sinopsis Microdrama “Bundadari” di VISION+, Ibu Diberi Kesempatan Kedua Demi Lindungi Anaknya

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan kisah drama seru lewat microdrama terbaru berjudul “Bundadari”, yang mengangkat tema cinta abadi antara ibu dan anak, dibalut sentuhan fantasi yang menyentuh hati.

Microdrama “Bundadari” new release eksklusif mulai 12 November 2025 di VISION+. Nonton streaming kisah mengharukannya dengan klik di sini.

Bercerita tentang Lala (Edelenyi Greta), seorang ibu single parent yang hidupnya hanya didedikasikan untuk sang putri kecil, Olivia (Edelweis Brigita). Namun, kebahagiaan mereka harus terhenti ketika Lala mengalami kecelakaan tragis pada tahun 2013 yang merenggut nyawanya.

Di detik-detik terakhir hidupnya, Lala hanya memiliki satu harapan: diberi kesempatan untuk tetap hidup demi melindungi Olivia.

Doa itu terkabul secara ajaib. Sebuah jam pasir mistis memberinya waktu terbatas untuk kembali ke dunia. Ketika Lala membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya telah berada di tahun 2025, dua belas tahun setelah kematiannya.