Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 425: Biru Tak Akui Amira Sebagai Istrinya

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.25 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Biru masih bersikap keras dengan tidak mengakui istri pada Amira, tapi ia perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda bingung dan tersentuh setiap kali dekat dengan Amira. Jamie kemudian membantu meyakinkan Biru dengan menunjukkan foto-foto kebersamaan mereka. Sementara itu, hubungan Gladys dan Marcel makin memburuk hingga akhirnya Marcel memaksa Adel bohong agar seolah-olah dia yang menjebaknya di villa. Adel terpaksa menuruti perintah Marcel.

Di sisi lain, penyelidikan Elang mengenai penembakan Ratna menemukan titik terang dari sketsa perempuan penyewa villa yang ternyata cocok dengan Adel meskipun motif dan keterlibatan pastinya belum terungkap.

Apakah Amira akan tetap kuat menghadapi Biru?

Bagaimana dengan Gladys, apakah ia percaya dengan pengakuan Adel? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.25 WIB hanya di RCTI!

(kha)