Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 51: Hasbi Putar Balik Fakta

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala tiba di pengadilan. Suasana semakin buruk karena Hasbi sengaja membocorkan sidangnya ke wartawan. Di dalam persidangan, Armand—pengacara top yang dibawa Hasbi—menyerang balik dengan narasi kebalikan: menyatakan Lala tak punya bukti KDRT, uang sudah dikembalikan, dan justru menuduh Lala berselingkuh dengan Julian. Ia menampilkan foto-foto momen Lala dan Julian yang dipelintir seolah mereka memiliki hubungan terlarang. Hasbi benar-benar membuat seolah Lala dan Julian memang sudah mempunyai hubungan setelah ia mengijinkan Lala bekerja di Amore. Keadaan memanas ketika wartawan tiba-tiba menerobos masuk, di mana wartawan ini telah dibayar Hasbi, hingga sidang dinyatakan kacau dan ditunda. Lala terpukul karena difitnah di depan hakim dan publik.



Di luar gedung, Lala kembali dipenuhi wartawan yang mempertanyakan soal hubungan dirinya dengan Julian. Sampai akhirnya Ardan datang melindunginya dan menegaskan bahwa semua tuduhan Hasbi adalah fitnah. Lala, Desi, dan Ardan pergi dengan taksi, sementara Hasbi tampil sebagai “korban” di depan wartawan dengan drama air mata, menuduh Lala selingkuh demi membalikkan opini publik.

Apa yang akan dilakukan Julian terhadap Hasbi selanjutnya? Akankah Hasbi memenangkan sidang terserbut? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)