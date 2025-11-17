Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 51: Hasbi Putar Balik Fakta

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |19:02 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 51: Hasbi Putar Balik Fakta
Cinta Sepenuh Jiwa
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Lala tiba di pengadilan. Suasana semakin buruk karena Hasbi sengaja membocorkan sidangnya ke wartawan. Di dalam persidangan, Armand—pengacara top yang dibawa Hasbi—menyerang balik dengan narasi kebalikan: menyatakan Lala tak punya bukti KDRT, uang sudah dikembalikan, dan justru menuduh Lala berselingkuh dengan Julian. Ia menampilkan foto-foto momen Lala dan Julian yang dipelintir seolah mereka memiliki hubungan terlarang. Hasbi benar-benar membuat seolah Lala dan Julian memang sudah mempunyai hubungan setelah ia mengijinkan Lala bekerja di Amore. Keadaan memanas ketika wartawan tiba-tiba menerobos masuk, di mana wartawan ini telah dibayar Hasbi, hingga sidang dinyatakan kacau dan ditunda. Lala terpukul karena difitnah di depan hakim dan publik.
 
Di luar gedung, Lala kembali dipenuhi wartawan yang mempertanyakan soal hubungan dirinya dengan Julian. Sampai akhirnya Ardan datang melindunginya dan menegaskan bahwa semua tuduhan Hasbi adalah fitnah. Lala, Desi, dan Ardan pergi dengan taksi, sementara Hasbi tampil sebagai “korban” di depan wartawan dengan drama air mata, menuduh Lala selingkuh demi membalikkan opini publik.

Apa yang akan dilakukan Julian terhadap Hasbi selanjutnya? Akankah Hasbi memenangkan sidang terserbut? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/33/3184700//dahsyatnya_meet_and_greet-DGgs_large.jpeg
Cast Sinetron Cinta Sepenuh Jiwa Meriahkan Dahsyatnya Meet and Greet di Cikarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement