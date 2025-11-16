Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 211: Alisha Terjebak di Atas Gondola

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |19:02 WIB
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 211: Alisha Terjebak di Atas Gondola
Kau Ditakdirkan Untukku
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Arifin Putra (Devan), Ranty Maria (Alisha), Indra Evans (Cakra), Rendy Septino (Rafa), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), Aliyah Faizah (Michelle) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan dan Alisha menikmati permainan tinju pukul, dan Alisha tanpa sengaja melepaskan pukulan kuat yang mendapat skor 100 karena ter-trigger oleh ingatan traumanya tentang Rafa. Mereka berdua kemudian berjalan santai dan semakin akrab, tanpa menyadari bahwa seorang badut bertopeng terus mengawasi dari kejauhan. Tiba-tiba badut tersebut menghampiri Alisha dan Devan, lalu memberikan sebuah balon kepada Alisha yang membuat mereka bingung. Saat Alisha ke toilet, badut misterius tampak kembali mengintai. 

Nisa mengajak Devan naik bianglala, tetapi setelah masuk gondola, perut Nisa mendadak mules dan ia turun, membuat Devan terjebak sendirian. Alisha yang baru kembali dari toilet mengetahui Devan naik gondola dan ia juga memutuskan membeli tiket untuk naik sendiri, demi melawan fobia ketinggiannya yang sudah lama menghantuinya sejak Lulu kecil agar ia bisa bermain dengan Lulu nanti. Cakra yang diam-diam mengincar Devan melihat kesempatan dan memancing operator menjauh, kemudian merusak kabel panel kontrol hingga terjadi korsleting besar. Bianglala mendadak berhenti di udara, lampu padam, dan seluruh gondola terguncang hebat. Alisha panik luar biasa, napasnya sesak, tangannya gemetar, dan jantungnya berdegup kacau hingga hampir pingsan. Dari seberang gondola, Devan melihat Alisha dalam kondisi bahaya dan langsung teringat kondisi jantung Alisha. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu gondola dan merayap di rangka besi bianglala yang licin dan berbahaya.

Apakah Devan mampu menyelamatkan Alisha? Siapa sosok badut misterius yang mengintai mereka? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.30 WIB di RCTI.

(kha)

