Dijodohin Sama Musuh Bebuyutan, Sinopsis Microdrama Deadline Cinta 21+ VISION+

JAKARTA - VISION+ kembali menghadirkan microdrama terbaru berjudul “Deadline Cinta 21+”, kisah cinta seru dengan konflik antara perjodohan, hubungan toxic, dan isu keluarga yang menyentuh.

Microdrama “Deadline Cinta 21+” tayang eksklusif 12 November 2025 di VISION+. Nonton streaming keseruan ceritanya dengan klik di sini.

Bercerita tentang Nadhin yang sejak kecil sudah dijodohkan dengan Rangga, musuh bebuyutannya, demi memenuhi keinginan sang nenek yang sangat ia cintai.

Walaupun punya tanggal lahir yang sama, namun hubungan mereka sejak kecil tidak pernah akur. Mereka selalu bersaing dalam segala hal, mulai dari nilai di sekolah, popularitas, sampai perhatian guru.

Namun, tanpa disadari, Rangga justru dekat dengan nenek Nadhin dan menjadi sosok yang dianggap paling cocok untuk cucunya itu. Nadhin yang tumbuh sangat dekat dengan neneknya selalu memegang teguh setiap pesan sang nenek, termasuk soal perjodohan ini.

Masalahnya, kini di usia 21 tahun, pesan itu berubah menjadi kenyataan ketika orang tua mereka, yang juga sahabat lama dan sama-sama single parent memutuskan untuk melaksanakan janji perjodohan tersebut.