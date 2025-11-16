Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 424: Elang Temukan Petunjuk Kematian Ratna

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 17.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Elang yang masih berusaha menyelidiki kematian Ratna, menemukan beberapa petunjuk dari villa dekat tempat kejadian. Di sisi lain, Amira tetap sabar dan tegar menghadapi sikap Biru. Ia terus berusaha mendekati Biru yang masih hilang ingatan dan tidak mengakui dirinya sebagai istri.

Sementara itu, hubungan Gladys dan Marcel makin memburuk. Gladys pergi dari rumah karena tidak tahan dengan kebohongan dan pengkhianatan Marcel. Sementara Amira dengan kesabarannya membuat Biru perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda bingung dan tersentuh setiap kali dekat dengan Amira.

Akankah memori Biru akan segera kembali?

Apakah Elang berhasil menemukan siapa sebenarnya penyewa vila itu? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 17.15 WIB hanya di RCTI!

