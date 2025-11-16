Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 50: Ditolak Lala, Hasbi Rencanakan Pembalasan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |17:55 WIB
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 50: Ditolak Lala, Hasbi Rencanakan Pembalasan
Cinta Sepenuh Jiwa




JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Julian masih tidak percaya dan terus teringat kenangan indah dengan ayahnya dulu. Lalu dia teringat Lala yang mungkin tahu sesuatu dan mereka janjian untuk bertemu. Di danau, Julian mengungkapkan rasa sakitnya dikhianati cintanya oleh orang terdekat. Dari mantan istrinya hingga kini ayahnya. Melihat Julian menahan tangis, Lala mendorongnya untuk luapkan saja. Lala yang sedang mengalami pengkhianatan itu, memberikan perspektif bahwa ada rasa lega dari terungkapnya pengkhianatan itu, karena akhirnya mereka tahu yang sebenarnya. 

Hasbi pergi ke rumah Lala. Ia kembali merasa bersalah dan meminta Lala untuk kembali padanya, bahkan berlutut dan berpura-pura menangis. Namun Lala yang sudah paham manipulasi Hasbi tetap tegas menolak dan menyebut bahwa Hasbi tak pernah mencintainya. Ia hanya memperlakukan Lala sebagai “barang” yang harus dimiliki seumur hidup. Penolakan itu memicu amarah Hasbi. Hasbi mengumpulkan para preman dan menjalankan rencana berbahaya.

Apa yang direncanakan oleh Hasbi? Saksikan drama series 'Cinta Sepenuh Jiwa' hari ini pukul 20.00 WIB hanya di RCTI!
 

(kha)

