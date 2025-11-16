Advertisement
Yuki Kato Nekat di Episode 6 Still Single, Bikin Baper Sekaligus Deg-degan!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |13:03 WIB
Yuki Kato Nekat di Episode 6 <i>Still Single</i>, Bikin Baper Sekaligus Deg-degan!
Still Single
A
A
A

JAKARTA - Series Still Single semakin seru di episode 6! Setelah tekanan demi tekanan yang Maya (Yuki Kato) alami di kantor, akhirnya ia mengambil keputusan paling besar dalam hidupnya. Penasaran? Klik di sini untuk nonton keseruannya.

Di episode ini, Maya kembali berhadapan dengan bosnya yang toxic dan ia memilih untuk tidak diam. Sementara itu, Tasya (Nadine Alexandra) juga sedang menata hidupnya kembali. Setelah drama panjang dengan ibunya, Tasya akhirnya berdamai dan mulai menerima keadaannya.

Meski begitu, ia tetap diliputi keraguan tentang hubungannya dengan Andreas (Yoshi Sudarso). Perjuangan Tasya terasa emosional, namun tetap hangat dan menyentuh.

Momen paling bikin baper sekaligus mengharukan hadir di tengah hujan deras. Dengan hati yang kacau dan penuh keberanian baru, Maya datang ke rumah Yudha (Samo Rafael). Di sanalah ia akhirnya mengungkapkan perasaannya, jujur, sederhana, dan penuh ketulusan. Maya belajar bahwa cinta sejati bukan soal menunggu ramalan, tapi soal keberanian untuk melangkah.

Episode 6 series Still Single menyajikan rangkaian momen emosional, dan menghangatkan hati. Perkembangan karakter Maya benar-benar terlihat; ia semakin kuat, berani, dan mulai
memahami apa yang benar-benar ia inginkan dalam hidupnya. Di sisi lain, hubungan Maya dan Yudha perlahan menunjukkan tanda-tanda baru yang bikin penonton semakin gemas.

Akankah hubungan mereka berkembang setelah pengakuan itu? Temukan jawabannya di series Still Single episode 6 di VISION+. Segera berlangganan VISION+ Premium mulai dari Rp20.000,-
untuk menonton Still Single dan beragam film, series, serta tayangan olahraga internasional terbaik lainnya. Download aplikasi VISION+ di App Store dan Play Store sekarang!

(kha)

