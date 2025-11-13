Advertisement
Sinopsis Sinetron Mencintai Ipar Sendiri Eps 1-2: Permintaan Terakhir Bella

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |18:12 WIB
JAKARTA - Sinetron 'Mencintai Ipar Sendiri' tayang hari ini pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Laura Theux (Ayuna), Marcel Chandrawinata (Rafka & Rafki), Erdin Werdrayana (Tristan), Andi Annisa (Shilla), Ari Wibowo (Darma), Sheila Alexander (Lita), Erwin Cortez (Hendar), Maudy Wilhelmina (Meli), Hannah Hannon (Bella) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Ayuna, seorang beauty vlogger dan model, selesai syuting dan dijemput oleh adiknya, Bella. Bella mengajak Ayuna ke bengkel untuk memberikannya kejutan, yaitu mobil sport Ayuna yang sudah di-upgrade sebagai hadiah karena Bella akan menikah mendahului kakaknya itu. 

Bella kemudian meminta Ayuna untuk balapan terakhir kali di jalanan sepi sebagai perpisahannya dengan dunia balap, permintaan yang disanggupi Ayuna dengan berat hati.

Di tempat lain, Rafka bertemu dengan saudara kembarnya, Rafki. Terungkap bahwa mereka sudah terpisah semenjak orang tua mereka bercerai. Rafka memilih tinggal bersama ayah mereka, Darma, yang kaya. 

Sementara Rafki ikut ibu mereka, Lita, yang kemudian hidup susah. Rafki datang untuk memohon Rafka menemui Lita yang sedang sakit autoimun kritis.

Hendar dan Meli memaksa Ayuna menikahi Rafka untuk menyelamatkan perusahaan mereka dari kebangkrutan. Apakah Ayuna bersedia memenuhi permintaan paksa orang tuanya? Saksikan episode perdana Mencintai Ipar Sendiri' MALAM INI, 13 November 2025 pukul 18.55 WIB di RCTI!
 

(kha)

