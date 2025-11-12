Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 420: Salah Sasaran, Marcel Menembak Ratna

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.20 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel terus mencari Gladys di sekitar Villa. Ia sempat keliru mengira Ratna adalah Gladys karena jaketnya yang sama. Dalam kondisi penuh amarah, Marcel menembak beberapa kali hingga pelurunya mengenai Ratna. Biru yang melihat kejadian itu berlari histeris. Marcel shock menyadari ia telah menembak orang yang salah, sementara Biru menangis memeluk Ratna dan sempat bersitegang dengan Marcel di bawah hujan lebat. Di sisi lain, Noah merasakan firasat buruk. Ia mencoba menghubungi Biru, Ratna, dan Amira, tapi semua nomor tidak aktif. Sementara itu Amira merasakan sakit di perutnya. Ia merasa sangat gelisah dan berdoa agar Biru dan Ratna selamat.

Marcel terlihat panik setelah menembak Ratna dan membuat Biru tak sadarkan diri. Marcel menyesal tapi juga takut dipenjara, dan berniat menyingkirkan Biru. Saat ia hendak menembaknya, Elang datang dan membuat Marcel bersembunyi, Elang menemukan Biru dan Ratna tergeletak dan segera membawa keduanya ke RS. Amira dan Damar segera menuju rumah sakit setelah menerima kabar dari Elang.

Bagaimana kondisi Biru dan Mama Ratna?

Apakah mereka masih bisa tertolong? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.20 WIB hanya di RCTI!

(kha)