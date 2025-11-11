Sinetron Terbaru di RCTI! Mencintai Ipar Sendiri Hadirkan Drama Beauty Vlogger dan Intrik Pria Kembar

JAKARTA - Dunia televisi Indonesia dikejutkan dengan hadirnya sinetron baru yang fresh dan berbeda produksi MNC Pictures dengan judul 'Mencintai Ipar Sendiri'.

Sinetron ini akan mulai tayang pada Kamis, 13 November 2025 pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yakni Laura Theux, Marcel Chandrawinata, Erdin Werdrayana, Andi Annisa, Ari Wibowo, Erwin Cortez, Maudy Wilhelmina, Sheila Alexander, Hannah Hannon dan sederet talenta berbakat lainnya, 'Mencintai Ipar Sendiri' mengisahkan seorang beauty vlogger dan model ternama yaitu AYUNA.

Orang tuanya, HENDAR dan MELI, merupakan pengusaha otomotif yang bangga memamerkan kesuksesan Ayuna. Sementara adiknya, BELLA, memilih jalur berbeda sebagai pembalap mobil profesional.

Hendar dan Meli punya ambisi menikahkan anak-anak mereka dengan orang kaya untuk memperluas kekuasaan. Kehidupan keluarga itu semakin bersinar ketika Bella dilamar TRISTAN, pengusaha sukses sekaligus teman kuliah Ayuna.

Sehari sebelum hari bahagia, Bella memohon pada Ayuna untuk balapan mobil terakhir kali sebelum menikah. Awalnya Ayuna menolak, namun luluh setelah diingatkan bahwa ia jarang meluangkan waktu untuk Bella.

Balapan pun dimulai penuh tawa dan adrenalin, namun di tikungan tajam mobil Bella kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan hingga nyawanya tak selamat.