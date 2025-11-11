Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinetron Terbaru di RCTI! Mencintai Ipar Sendiri Hadirkan Drama Beauty Vlogger dan Intrik Pria Kembar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |18:04 WIB
Sinetron Terbaru di RCTI! <i>Mencintai Ipar Sendiri</i> Hadirkan Drama Beauty Vlogger dan Intrik Pria Kembar
Mencintai Ipar Sendiri
A
A
A

JAKARTA - Dunia televisi Indonesia dikejutkan dengan hadirnya sinetron baru yang fresh dan berbeda produksi MNC Pictures dengan judul 'Mencintai Ipar Sendiri'. 

Sinetron ini akan mulai tayang pada Kamis, 13 November 2025 pukul 18.55 WIB di RCTI. Dibintangi oleh aktor dan aktris ternama yakni Laura Theux, Marcel Chandrawinata, Erdin Werdrayana, Andi Annisa, Ari Wibowo, Erwin Cortez, Maudy Wilhelmina, Sheila Alexander, Hannah Hannon dan sederet talenta berbakat lainnya, 'Mencintai Ipar Sendiri' mengisahkan seorang beauty vlogger dan model ternama yaitu AYUNA. 

Orang tuanya, HENDAR dan MELI, merupakan pengusaha otomotif yang bangga memamerkan kesuksesan Ayuna. Sementara adiknya, BELLA, memilih jalur berbeda sebagai pembalap mobil profesional.

Hendar dan Meli punya ambisi menikahkan anak-anak mereka dengan orang kaya untuk memperluas kekuasaan. Kehidupan keluarga itu semakin bersinar ketika Bella dilamar TRISTAN, pengusaha sukses sekaligus teman kuliah Ayuna. 

Sehari sebelum hari bahagia, Bella memohon pada Ayuna untuk balapan mobil terakhir kali sebelum menikah. Awalnya Ayuna menolak, namun luluh setelah diingatkan bahwa ia jarang meluangkan waktu untuk Bella. 
Balapan pun dimulai penuh tawa dan adrenalin, namun di tikungan tajam mobil Bella kehilangan kendali dan menghantam pembatas jalan hingga nyawanya tak selamat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184557//mencintai_ipar_sendiri-I3qJ_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 8: Rafki Bertemu Shilla, Ayuna Memergoki Mereka?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement