Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 419: Marcel Atur Strategi Menyingkirkan Adel

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.20 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Marcel diam-diam merencanakan cara menyingkirkan Adel yang sedang hamil agar rahasianya tidak terbongkar. Ia mengajak Adel ke sebuah villa tetapi diam-diam ia berniat menggugurkan kandungan Adel. Gladys yang curiga melacak lokasi Marcel dan memergoki keduanya, sementara Marcel panik dan mengejarnya dengan membawa pistol.

Di sisi lain, keluarga Biru sedang berada di villa Sukabumi. Biru dan Amira semakin dekat setelah Amira mengetahui penyakit suaminya. Di malam itu hujan deras terjadi beberapa insiden Damar terpeleset ,Elang yang hampir jatuh ke jurang, dan sinyal komunikasi terputus. Biru dan Ratna akhirnya nekat menjemput Elang meski Biru dalam kondisi sakit sementara Marcel yang masih mencari Gladys.

Bagaimana dengan Biru dan Ratna, apakah berhasil menjemput Damar dan Elang?

