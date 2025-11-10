Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 44: Hasbi Lakukan Trik Agar Tak Bercerai dengan Lala

JAKARTA - Sinetron 'Cinta Sepenuh Jiwa' tayang hari ini pukul 20.00 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Cut Syifa (Lala), Ibrahim Risyad (Julian), Kenny Austin (Hasbi), Sonya Pandarmawan (Meisya), Cathy Fakandi (Rindi) dan aktor-aktor berbakat lainnya.



Hasbi terpaksa tidur di teras. Pagi harinya, Lala menyuruh Hasbi pergi karena dia tidak mau lagi tinggal dengan Hasbi, apalagi setelah tahu dari Julian kalau Hasbi selingkuh dengan Rina juga. Lala dan Julian menemui Sarah dan memberikan bukti transaksi hotel Hasbi dan Rina namun sayangnya menurut Sarah bukti itu kurang kuat untuk membuktikan kalau Hasbi berselingkuh sehingga Sarah menyarankan Lala untuk bicarakan lagi soal syarat harta gono-gini Hasbi. Lala meminta bertemu dengan Hasbi malam itu untuk penawaran terakhir.



Sementara itu, Meisya masih terus menghubungi Hasbi. Hasbi mengajak Meisya untuk bertemu di sebuah restoran. Ternyata Hasbi bertemu untuk meminta Meisya memblokir sekaligus menghapus semua chat mereka agar tidak jadi bukti yang memberatkan perceraian Hasbi.



