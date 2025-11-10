Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 418: Permintaan Amira Pada Biru untuk Jujur Padanya

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.20 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira mulai merasa gelisah karena firasatnya semakin kuat bahwa Biru sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Biru tetap berpura-pura sehat dan berusaha bersikap normal di depan keluarganya. Setelah pulang berbelanja, Biru diam-diam menemui Gladys untuk menanyakan tentang risiko operasi otaknya, Ratna menasihati Biru agar segera jujur pada Amira karena ia yakin Amira sudah mulai curiga. Malam harinya, Biru tidak bisa tidur dan melampiaskan keresahannya dalam doa. Amira yang terbangun melihat Biru menangis saat berdoa, menahan air mata karena sadar suaminya menyimpan beban berat yang belum sanggup ia ceritakan.

Keesokan harinya, keluarga Biru berangkat ke Sukabumi. Setibanya di villa, Biru kembali diserang sakit kepala dan pandangan kabur. Amira menyadari Biru kesulitan melihat. Akhirnya Amira menangis dan memaksa Biru untuk jujur, mengaku bahwa ia tahu Biru sakit dan meminta agar tak ada lagi rahasia di antara mereka. Sementara itu, Marcel berniat menyingkirkan Adel yang sedang hamil agar rahasianya tidak terbongkar.

Apakah Biru akan jujur pada Amira? Bagaimana dengan Marcel, apa yang akan dilakukannya? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.20 WIB hanya di RCTI!

(kha)