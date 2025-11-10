Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 418: Permintaan Amira Pada Biru untuk Jujur Padanya

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |18:18 WIB
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 418: Permintaan Amira Pada Biru untuk Jujur Padanya
Terbelenggu Rindu
A
A
A

JAKARTA - Sinetron 'Terbelenggu Rindu' tayang hari ini pukul 18.20 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Glenca Chysara (Amira), Lucky Perdana (Biru), Ben Joshua (Noah), Angel Karamoy (Maudy), Christ Laurent (Elang), Voke Victoria (Vernie), Riza Syah (Marcel), Claudia Andhara (Gladys), Valeria Stahl (Adelia) dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Amira mulai merasa gelisah karena firasatnya semakin kuat bahwa Biru sedang menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Biru tetap berpura-pura sehat dan berusaha bersikap normal di depan keluarganya. Setelah pulang berbelanja, Biru diam-diam menemui Gladys untuk menanyakan tentang risiko operasi otaknya, Ratna menasihati Biru agar segera jujur pada Amira karena ia yakin Amira sudah mulai curiga. Malam harinya, Biru tidak bisa tidur dan melampiaskan keresahannya dalam doa. Amira yang terbangun melihat Biru menangis saat berdoa, menahan air mata karena sadar suaminya menyimpan beban berat yang belum sanggup ia ceritakan. 

Keesokan harinya, keluarga Biru berangkat ke Sukabumi. Setibanya di villa, Biru kembali diserang sakit kepala dan pandangan kabur.  Amira menyadari Biru kesulitan melihat. Akhirnya Amira menangis dan memaksa Biru untuk jujur, mengaku bahwa ia tahu Biru sakit dan meminta agar tak ada lagi rahasia di antara mereka. Sementara itu, Marcel berniat menyingkirkan Adel yang sedang hamil agar rahasianya tidak terbongkar.
Apakah Biru akan jujur pada Amira? Bagaimana dengan Marcel, apa yang akan dilakukannya? Saksikan sinetron 'Terbelenggu Rindu' hari ini pukul 18.20 WIB hanya di RCTI!

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184774//kau_ditakdirkan_untukku-TAKp_large.JPG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 215: Bangunan Ambruk, Alisha Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184770//cinta_sepenuh_jiwa-ISwX_large.JPG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 54: Meisya Tuntut Pertanggungjawaban Hasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184766//mencintai_ipar_sendiri-WxGw_large.JPG
Sinopsis Mencintai Ipar Sendiri Eps 9: Ayuna Terjatuh di Danau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/598/3184761//terbelenggu_rindu-h2OI_large.JPG
Sinopsis Terbelenggu Rindu Eps 428: Biru Rindu Sang Ibu, Marcel Siap Jalankan Rencananya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184600//kau_ditakdirkan_untukku-Zd2F_large.PNG
Sinopsis Kau Ditakdirkan Untukku Eps 214: Alisha Shock Mengetahui Dirinya Terima Donor Jantung Alya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184598//cinta_sepenuh_jiwa-7D2B_large.PNG
Sinopsis Cinta Sepenuh Jiwa Eps 53: Meisya Bersaksi Selingkuh, Lala dan Hasbi Resmi Bercerai?
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement