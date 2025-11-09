Advertisement
Apresiasi Insan Perfilman, Kementerian Kebudayaan Gelar Anugerah Lembaga Sensor Film 2025

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Minggu, 09 November 2025 |08:34 WIB
Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada gelaran Anugerah Lembaga Sensor Film 2025. (Foto: dok Kemenbud)
JAKARTA – Kementerian Kebudayaan melalui Lembaga Sensor Film mempersembahkan ajang apresiasi dan penghargaan Anugerah Lembaga Sensor Film (LSF) 2025 bertajuk Memajukan Budaya Menonton Sesuai Usia.

Digelar di Studio 5 Emtek City, Jakarta, serta disiarkan langsung dari Indosiar dan Vidio, penghargaan ini tidak hanya menekankan kualitas cerita dan teknis yang baik, tetapi juga membawa pesan positif sesuai norma bangsa dan kategorisasi usia.

Anugerah LSF 2025 yang memadukan unsur edukasi, hiburan, dan budaya ini dibuka dengan penampilan memukau dari Lesti Kejora bersama 16 akademia Dangdut Academy 7.

Penampilan ini menyuguhkan keragaman Nusantara lewat medley lagu daerah yang dinyanyikan penuh harmoni. Mulai dari Dindin Badindin dari Sumatera Barat, Paris Barantai dari Kalimantan Selatan, Si Patokaan dari Sulawesi Utara, Cublak Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Yamko Rambe Yamko dari Papua, hingga Gemu Famire dari Nusa Tenggara Timur. 

Dalam diskusi yang dipandu oleh Ramzi, Rina Nose, dan Astrid Tiar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan unsur yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan. Untuk itu, jiwa bangga pada budaya Indonesia harus ditanamkan sebagai kekayaan dari keragaman nusantara.

